Spunta la truffa del «falso positivo», nella Bergamasca una ventina di casi sotto la lente (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si presentano per il tampone con la tessera sanitaria di una persona non vaccinata. Anche a Bergamo l'escamotage no-vax per avere il Green pass. Controlli Nas in hub e farmacie.

infoitinterno : Tamponi, spunta truffa 'falsi positivi' in farmacia/ Idea no vax per avere green pass -