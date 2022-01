Sono invidioso di Gosens all’Inter. Per il Napoli sarebbe stata l’operazione perfetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) l’operazione Vlahovic si prende le copertine ma Gosens all’Inter è un vero affare. L’abbiamo scritto ieri sul Napolista. È un affare e si tratta di un colpo altrettanto politico, perché rischia di ristabilire certe gerarchie. Soprattutto, però, è un colpo di cui mi permetto di essere invidioso. invidioso, sì. Molto più di quanto possa invidiare il serbo della Juve. Quella di Agnelli, probabilmente, mi pare un’operazione fin troppo distante da standard economici più o meno accessibili per il Napoli. Più per i 7 milioni l’anno a Vlahovic che per i 75 milioni più o meno sull’unghia che la Juventus verserà a Commisso. Cifre completamente diverse da quelle diffuse sull’operazione Gosens: all’Atalanta andranno circa venticinque milioni ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022)Vlahovic si prende le copertine maè un vero affare. L’abbiamo scritto ieri sulsta. È un affare e si tratta di un colpo altrettanto politico, perché rischia di ristabilire certe gerarchie. Soprattutto, però, è un colpo di cui mi permetto di essere, sì. Molto più di quanto possa invidiare il serbo della Juve. Quella di Agnelli, probabilmente, mi pare un’operazione fin troppo distante da standard economici più o meno accessibili per il. Più per i 7 milioni l’anno a Vlahovic che per i 75 milioni più o meno sull’unghia che la Juventus verserà a Commisso. Cifre completamente diverse da quelle diffuse sul: all’Atalanta andranno circa venticinque milioni ...

Advertising

francesco_esp1 : RT @napolista: Sono invidioso di Gosens all’Inter. Per il Napoli sarebbe stata l’operazione perfetta I costi del tedesco sono accessibili.… - napolista : Sono invidioso di Gosens all’Inter. Per il Napoli sarebbe stata l’operazione perfetta I costi del tedesco sono acc… - Luigi22021965 : @love777790 Sono invidioso per chi ti ha posseduta - onir25 : @tizianacampodon Cara Titti, questi era bellissimo pure alla nascita! Non sono invidioso...ma di fronte a tal beltà... - GregorioSoleti : @sole202022 non sono proprio invidioso per me puoi andare e fare ciò che vuoi -

Ultime Notizie dalla rete : Sono invidioso Arrivano i Giorni della Merla: che cosa sono? Se invece sono caldi, è segno che la primavera arriverà in ritardo. Da dove deriva il nome? Le ... Gennaio era invidioso di una merla dalle splendide piume bianche e si divertiva a tormentarla con ...

Birra del Borgo, i conti non tornano? Annunciato via mail il licenziamento di 42 dipendenti ... in cui le uniche birre che restano in campo sono quelle che costano meno e rendono di più, mentre ... Chi diceva queste cose veniva definito invidioso, preda di una certa retorica post - berlusconiana ...

Sono invidioso di Gosens all'Inter. Per il Napoli sarebbe stata l'operazione perfetta - ilNapolista ilnapolista Giorni della Merla 2022: ecco quando sono e perché si chiamano così La leggenda di Gennaio dispettoso e della Merla impertinente ha dato il nome agli ultimi tre giorni del mese, considerati previsione della primavera. Ecco che tempo ci aspetta ...

I libri da leggere: le uscite di Febbraio 2022 Quali sono i libri da leggere e gli eBook in uscita a Febbraio 2022? Ecco i nostri consigli sui libri ed eBook più attesi di questo mese.

Se invececaldi, è segno che la primavera arriverà in ritardo. Da dove deriva il nome? Le ... Gennaio eradi una merla dalle splendide piume bianche e si divertiva a tormentarla con ...... in cui le uniche birre che restano in campoquelle che costano meno e rendono di più, mentre ... Chi diceva queste cose veniva definito, preda di una certa retorica post - berlusconiana ...La leggenda di Gennaio dispettoso e della Merla impertinente ha dato il nome agli ultimi tre giorni del mese, considerati previsione della primavera. Ecco che tempo ci aspetta ...Quali sono i libri da leggere e gli eBook in uscita a Febbraio 2022? Ecco i nostri consigli sui libri ed eBook più attesi di questo mese.