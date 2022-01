Silvia Salemi il ricordo della sorella scomparsa da bambina non parlavo più

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno. La cantante, che in passato ha riscosso un grande successo al Festival di Sanremo, ha ultimamente partecipato, nei panni di Lady Gaga, al talent show di Canale 5 “Star in the Star”.ospite del programma “Oggi è un