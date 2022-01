Sampdoria | Faggiano e Capozucca si incontrano a Milano per parlare di Verre

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), incontro atra il, direttore sportivo blucerchiato, e Capuzucca perIncontro a Milan tra. I due direttori sportivi, rispettivamente die Cagliari, starebbero parlando della situazione. I blucerchiati al momento non sarebbero dell’idea di cedere il trequartista, ma i rossoblù provano ad affondare a capire la fattibilità della trattativa. A riferirloNews 24. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, incontro a Milano tra il, direttore sportivo blucerchiato, e Capuzucca per Verre Incontro a Milan trae Capozucca. I due direttori sportivi, rispettivamente die ...... ", ricomincio da tre" , stanno per essere incastonate sulle scrivanie di Lanna e Romei, con le figurine proposte loro da Osti eLa Sampdoria aveva messo nel mirino Mark Lazetic, giovane attaccante appena acquistato dal Milan, ecco le ultime notizie di calciomercato ...La pista di calciomercato che porta a Defrel del Sassuolo si complica per la Sampdoria. Ecco tutti i dettagli sul ritorno del francese ...