Salvador Allende | il marxista incompreso

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le grandi mobilitazioni popolari del 2019 e del 2020, e la gara per la presidenza del 2021, sono la prova che il Cile non ha mai del tutto superato il trauma del pinochetismo. Diviso in opposti estremismi, e lacerato dalla polarizzazione economica, il Cile è la fotografia dell’America Latina: ricco eppure povero, assetato di giustizia InsideOver.