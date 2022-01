Advertising

Pall_Gonfiato : #Salernitana, #Mazzocchi: 'Credo nella salvezza, sono qui per questo' - SalernoSport24 : ?? Le prime parole di #Mazzocchi in maglia granata #SerieA - Luxgraph : Salernitana, Mazzocchi: 'Sono qui perché credo nella salvezza' - sportli26181512 : Salernitana, Mazzocchi: 'Dobbiamo credere nella salvezza, la città la merita': Il difensore arrivato dal Venezia ha… - granatissimi : Salernitana, Mazzocchi si presenta: «Suderemo sempre la maglia, ci crediamo» -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Mazzocchi

Oggi ha svolto il primo allenamento anche l'ultimo arrivato Pasqualeche è il secondo ... Alla ripresa del torneo, infatti, ladovrà affrontare due scontri diretti con Spezia e ...Questo perchè, accanto a Diego Costa, stanno per arrivare altri elementi di grandissima esperienza e dal talento indiscutibile, tutti pronti a fare la guerra per la. VLAHOVIC LIBERA KAIO ...L'ex Venezia: "Giochiamo in una piazza importante che merita questa categoria: io e i compagni daremo sempre il massimo" ...Salernitana scatenata sul mercato alla ricerca di altri rinforzi da prendere entro la fine di questa settimana, evitando di arrivare all’ultima giornata di trattative. In avanti sono molto avviate due ...