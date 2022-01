Russia: ordine di arresto per il fratello di Navalny (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le autorità russe cercano di “distruggere” la famiglia Navalny. Dopo aver ufficialmente etichettato Aleksej Navalny, che si trova attualmente in carcere, come terrorista, il ministero dell’Interno della Russia ha emanato un ordine di arresto per Oleg Navalny, fratello dell’oppositore. ? Continua la repressione del dissenso in Russia. Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le autorità russe cercano di “distruggere” la famiglia. Dopo aver ufficialmente etichettato Aleksej, che si trova attualmente in carcere, come terrorista, il ministero dell’Interno dellaha emanato undiper Olegdell’oppositore. ? Continua la repressione del dissenso in

