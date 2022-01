**Quirinale: Grillo chiama Mentana, 'con Conte non ho parlato di votare Draghi al Colle'** (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "E' Beppe Grillo... sì", con il leader del M5S Giuseppe Conte "vi sentite sempre ma non avete mai parlato di questo argomento, di votare Draghi al Quirinale". Così Enrico Mentana, al telefono con il garante del M5S, nel corso della 'Maratona' su LA7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "E' Beppe... sì", con il leader del M5S Giuseppe"vi sentite sempre ma non avete maidi questo argomento, dial Quirinale". Così Enrico, al telefono con il garante del M5S, nel corso della 'Maratona' su LA7.

Advertising

sebmes : Frattini va al Quirinale, Conte torna a Palazzo Chigi e Salvini si riprende il Viminale. Se il patto è questo, c’è… - TgLa7 : Grillo telefona in diretta durante la #MaratonaMentana per smentire il contenuto della telefonata con Conte #TgLa7… - La7tv : #quirinale Ci sarebbe stata una telefonata tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte in cui il garante del M5s ha chiesto a… - ALLERTACETRIOLI : RT @LucianoRomeo9: Quirinale, colpo di scena: Beppe Grillo telefona in diretta ad Enrico Mentana - francotaratufo2 : ?? #Quirinale, colpo di scena: Beppe #Grillo telefona in diretta ad Enrico #Mentana ?? Subito dopo aver fatto il loro… -