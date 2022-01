Pechino 2022, sci di fondo: positiva al Covid-19 Heidi Weng (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La squadra norvegese di sci di fondo è in apprensione per la positività al Covid-19 di Heidi Weng. La 30enne fondista scandinava, già 5 volte iridata e bronzo nello skiathlon ai Giochi di Sochi del 2014, è risultata positiva assieme alla compagna di squadra Anne Kjersti Kalva. Le due dovranno ora attendere di negativizzarsi entro il 5 febbraio, data di esordio del fondo femminile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. I norvegesi sono in apprensione e dopo aver saltato alcuni appuntamenti di Coppa del Mondo per ridurre al minimo il rischio di contagi, hanno posticipato la partenza per la Cina al 31 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La squadra norvegese di sci diè in apprensione per la positività al-19 di. La 30enne fondista scandinava, già 5 volte iridata e bronzo nello skiathlon ai Giochi di Sochi del 2014, è risultataassieme alla compagna di squadra Anne Kjersti Kalva. Le due dovranno ora attendere di negativizzarsi entro il 5 febbraio, data di esordio delfemminile ai Giochi Olimpici invernali di. I norvegesi sono in apprensione e dopo aver saltato alcuni appuntamenti di Coppa del Mondo per ridurre al minimo il rischio di contagi, hanno posticipato la partenza per la Cina al 31 gennaio. SportFace.

