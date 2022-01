Noemi | la lettera a se stessa per i 40 anni su Instagram | orgoglio e resilienza

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per una donna raggiungere la soglia dei 40è una tappa importante. È un momento in cui inevitabilmente si raccolgono i pensieri e si fa un bilancio, si ripensa a chi si era da bambini e chi si è diventati. Lo stesso è accaduto per, che ha toccato questo traguardo e lo ha affrontato con il suo solito smagliante sorriso, ma anche con qualche riflessione. La cantante ha pubblicato un post sucon una lunga dedica alla sedi tantifa, ripercorrendo sogni, incertezze, paure, dolori e soddisfazioni. Con la conspavelozza di oggi e un pizzico di benevolenza e tenerezza per quella bambina dagli occhi grandi che non sapeva cosa l’aspettava., lache si è autodedicata per i 40“Cara Veronica, Vedo quegli occhi di ...