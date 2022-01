Neil Young contro Spotify: «Via il podcast No vax o la mia musica sparirà dalla piattaforma» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non è la prima volta che Neil Young “difende” la sua musica dalla politica e, in questo caso, dall’attualità. Nel 2020 aveva detto no all’utilizzo di suoi brani nei comizi dell’allora presidente Usa Donald Trump. Ora si scaglia contro Spotify. In una lettera alla sua casa discografica e al suo manager dice «basta» e chiede di far sparire tutto il suo repertorio dalla celebre piattaforma. La ragione? La “coesistenza” su Spotify The Joe Rogan Experience, podcast in cui Joe Rogan parla di vaccini. «Lo sto facendo perché Spotify sta diffondendo informazioni false sui vaccini – causando potenzialmente la morte di coloro che credono alla disinformazione», spiega Neil Young ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non è la prima volta che“difende” la suapolitica e, in questo caso, dall’attualità. Nel 2020 aveva detto no all’utilizzo di suoi brani nei comizi dell’allora presidente Usa Donald Trump. Ora si scaglia. In una lettera alla sua casa discografica e al suo manager dice «basta» e chiede di far sparire tutto il suo repertoriocelebre. La ragione? La “coesistenza” suThe Joe Rogan Experience,in cui Joe Rogan parla di vaccini. «Lo sto facendo perchésta diffondendo informazioni false sui vaccini – causando potenzialmente la morte di coloro che credono alla disinformazione», spiega...

