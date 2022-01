La libertà stilistica di Andrea Stanic | per sottolineare il messaggio unico di ogni opera

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Scegliere di muoversi trasversalmente su più linee espressive rappresenta la massima realizzazione di quellaa cui tanti artisti contemporanei possono attingere senza il timore di non essere compresi, come invece è accaduto per molti innovatori, liberi pensatori dal punto di vista creativo, del secolo scorso; la necessità di non rinchiudersi all’interno di una gabbia, di uno stile, di una denominazione, diviene prioritaria rispetto al bisogno di avere una chiara linea identificativa, proprio perché all’interno di quell’essere definiti si sentirebbero limitati. L’artista di cui vi parlerò oggi appartiene a questa categoria di artisti. Quando l’Espressionismo cominciò a imporsi sul mondo dell’arte del Novecento, fu accolto con disgusto e diffidenza in quanto ilche ne fuoriusciva, il lato estetico completamente dimenticato e l’armonia ...