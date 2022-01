Juventus, il difensore non rinnova: Allegri ha già il sostituto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Juventus, per la prossima estate, vuole mettere le mani su un difensore che andrà in scadenza; il giocatore piace e non poco al club. Sule ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Bayern Monaco; il classe 1995 interessa molto alla Juventus con la società pronta ad intavolare una trattativa con il giocatore in vista della prossima stagione. Getty ImagesLa Juventus, dopo aver sistemato l’attacco per i prossimi dieci anni, sta guardando al mercato con l’obiettivo di trovare una soluzione per il reparto difensivo. Le condizioni fisiche di Chiellini e la situazione di de Ligt, con Raiola a confermare quanto il centrale sia pronto per un nuovo step, impongono la società bianconera a trovare un altro difensore. L’obiettivo, delle ultime ore, dovrebbe essere Sule; il 1995 ha ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La, per la prossima estate, vuole mettere le mani su unche andrà in scadenza; il giocatore piace e non poco al club. Sule ha deciso di nonre il proprio contratto con il Bayern Monaco; il classe 1995 interessa molto allacon la società pronta ad intavolare una trattativa con il giocatore in vista della prossima stagione. Getty ImagesLa, dopo aver sistemato l’attacco per i prossimi dieci anni, sta guardando al mercato con l’obiettivo di trovare una soluzione per il reparto difensivo. Le condizioni fisiche di Chiellini e la situazione di de Ligt, con Raiola a confermare quanto il centrale sia pronto per un nuovo step, impongono la società bianconera a trovare un altro. L’obiettivo, delle ultime ore, dovrebbe essere Sule; il 1995 ha ...

GiovaAlbanese : La #Salernitana ha fatto un sondaggio per Radu #Dragusin, difensore classe 2002 della #Juventus che è in prestito a… - JManiaSite : Il piano della #Juventus per rafforzare la difesa in estate: tre opzioni a parametro zero per il ruolo di centrale… - Andrea_Di_Lella : ?? Niklas #Süle (???? 1995 | difensore centrale), ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con… - MlCH_95 : @cern95 De Ligt oltre che essere un difensore normale nel gioco di Allegri non ha nessun Interesse nel proseguire c… - cielorossonero : RT @PianetaMilan: .@acmilan, spunta un nuovo difensore. Idea per uno scambio con la @juventusfc - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMil… -