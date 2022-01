Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 31 gennaio: Zanatta molto compiaciuta nel vedere Gloria in tensione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda lunedì 31 gennaio 2022, vedrà al centro della scena Sandro, il quale inviterà Tina a prendersi le sue responsabilità. L’uomo troverà un appoggio nel suo amico Vittorio Conti, quest’ultimo non riuscirà a nascondere il suo imbarazzo. Recalcati chiederà ad Agnese un consiglio per poter ricucire lo strappo con sua moglie. Nel frattempo, Gemma noterà che Gloria è particolarmente agitata per la lettera ricevuta. Umberto sarà dispiaciuto per la contessa, che ha scelto di partire tempestivamente senza dagli alcuna spiegazione. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo appuntamento della soap opera targata Rai Uno. Il Paradiso delle Signore 6, Sandro e Vittorio Conti si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La puntata de Il, che andrà in onda lunedì 312022, vedrà al centro della scena Sandro, il quale inviterà Tina a prendersi le sue responsabilità. L’uomo troverà un appoggio nel suo amico Vittorio Conti, quest’ultimo non riuscirà a nascondere il suo imbarazzo. Recalcati chiederà ad Agnese un consiglio per poter ricucire lo strappo con sua moglie. Nel frattempo, Gemma noterà cheè particolarmente agitata per la lettera ricevuta. Umberto sarà dispiaciuto per la contessa, che ha scelto di partire tempestivamente senza dagli alcuna spiegazione. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più riguardo il nuovo appuntamento della soap opera targata Rai Uno. Il6, Sandro e Vittorio Conti si ...

Advertising

redazionetvsoap : #Ilparadisodellesignore #anticipazioni #pds6 La #trama di #domani, #27gennaio - evavibora : non fidarti mai dei testi delle mie canzoni, soprattutto di quelle da parafrasare, che sono le peggiori, fidati del… - ParliamoDiNews : Il Paradiso Delle Signore anticipazioni: tragica fine per Adelaide, cosa le succederà - - TalesOfWitchery : EMILY IN PARIS - IL PARADISO DELLE SIGNORE Non ho mai visto nessuna delle due ma so che c'entra la moda ?? - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: I dubbi di Umberto -