Green pass, verso allungamento della durata per chi ha la terza dose (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La validità del Green pass potrebbe essere allungata chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose . E' questa l'ipotesi allo studio del governo, secondo fonti vicine al ministero della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La validità delpotrebbe essere allungata chi ha completato il ciclo vaccinale con la. E' questa l'ipotesi allo studio del governo, secondo fonti vicine al ministero...

Advertising

VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - SkyTG24 : Senza green pass non può prendere gelato, 88enne estrae pistola - NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? #Covid, il racconto choc: 'Sono venuti di notte, alle 2.30. Ero con i miei figli: trattato come un cr… - Mauro26739276 : RT @TonyFinchMarino: @GiulioMarini2 @Palazzo_Chigi @MinisteroSalute Via il Green-Pass. Non dimostra nulla di sanitario, crea sfiducia nelle… - CristinaLollo : RT @GIORGIOMALAVOL1: Green Pass a vita dopo la terza dose. Se qualcuno ha ancora dubbi sul fatto che siamo in mano ad una banda di crimina… -