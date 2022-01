GF Vip, Delia Duran su Alex Belli: 'Voglio salvare la nostra storia' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il triangolo amoroso tra Alex Belli , Delia Duran e Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip . Nel loft di Cinecittà i colpi di scena sembrano non aver fine ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il triangolo amoroso trae Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip . Nel loft di Cinecittà i colpi di scena sembrano non aver fine ...

Advertising

Quellochetutti1 : Delia è tornata su suoi passi ed ha iniziato a giustificare i comportamenti di Alex Belli, ecco cosa ha detto ??… - Donposticcia : Ma come fai a rimetterti con un uomo che è innamorato di un'altra??? La Duran non ha capito che Belli sta solo aspe… - Salvato62427733 : #GFVIP, Soleil e Delia si confidano nella notte - bellicapelli15 : GF Vip 6 su social, giornali e tv: tutti pazzi per la “SAD” di Alex, Delia e Soleil - zazoomblog : “L’ho solo fatto per mamma”. Al GF Vip il dramma di Delia Duran in lacrime: “Servivano soldi…” - #“L’ho #fatto… -