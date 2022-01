Dove sta andando Cody Rhodes (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se tutto va come deve andare, questa sera Cody Rhodes vincerà il titolo TNT unificato e lo porterà avanti fino a Double Or Nothing. Lo farà da free agent, non affossando Sammy Guevara ma semplicemente mettendone in luce la necessità di crescere ancora per poter rubare definitivamente il supporto del pubblico. La scorsa settimana Cody ha manipolato il pubblico come ha voluto. È nelle caratteristiche di Sheldon, il protagonista di The Big Bang Theory: vuole essere buono, ma il suo modo di porsi è fastidioso quanto quello di un heel. Alimenta il suo ego in ogni occasione, spesso rinnovando modi e atteggiamenti che al pubblico passano come irritanti, inutilmente esagerati. Ma se questo è il risultato, vuol dire che ci sa fare. Pensa al promo tenuto a Dynamite. Ha parlato di tutto (anche troppo), ha messo sul piatto molti semi ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se tutto va come deve andare, questa seravincerà il titolo TNT unificato e lo porterà avanti fino a Double Or Nothing. Lo farà da free agent, non affossando Sammy Guevara ma semplicemente mettendone in luce la necessità di crescere ancora per poter rubare definitivamente il supporto del pubblico. La scorsa settimanaha manipolato il pubblico come ha voluto. È nelle caratteristiche di Sheldon, il protagonista di The Big Bang Theory: vuole essere buono, ma il suo modo di porsi è fastidioso quanto quello di un heel. Alimenta il suo ego in ogni occasione, spesso rinnovando modi e atteggiamenti che al pubblico passano come irritanti, inutilmente esagerati. Ma se questo è il risultato, vuol dire che ci sa fare. Pensa al promo tenuto a Dynamite. Ha parlato di tutto (anche troppo), ha messo sul piatto molti semi ...

