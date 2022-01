Covid: Ordine psicologi, 'ansia per 6 su 10 in quarantena, disturbi in crescita' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Aumentano i disturbi psicologici in epoca pandemica, con livelli molto elevati per chi è in quarantena o ha il Covid. In generale, "a livello internazionale, i disturbi depressivi colpiscono il 31% della popolazione. Per le persone isolate e per i pazienti Covid questo dato arriva al 40%. Vuol dire quasi uno su due. Per i disturbi da ansia nella popolazione generale si arriva al 32% e al 60% per chi è in quarantena o malato. Lo stress, infine, raggiunge il 41% nella popolazione generale". A fare il quadro è il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari, che a un convegno organizzato oggi a Roma dall'Ordine, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos Salute) - Aumentano ici in epoca pandemica, con livelli molto elevati per chi è ino ha il. In generale, "a livello internazionale, idepressivi colpiscono il 31% della popolazione. Per le persone isolate e per i pazientiquesto dato arriva al 40%. Vuol dire quasi uno su due. Per idanella popolazione generale si arriva al 32% e al 60% per chi è ino malato. Lo stress, infine, raggiunge il 41% nella popolazione generale". A fare il quadro è il presidente del Consiglio nazionale dell'degli(Cnop), David Lazzari, che a un convegno organizzato oggi a Roma dall', ...

