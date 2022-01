Cagliari. Bando di concorso per 58 posti al Comune (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per il reclutamento a tempo determinato e pieno, di n. 58 unità di personale non dirigenziale da impiegare in attività connesse all’attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (Pon Metro) 2014 -2020 a valere sulle risorse REACT – EU, il Comune di Cagliari ha pubblicato un nuovo Bando di concorso per titoli ed esami. Domande entro le ore 23,59 di mercoledì 9 febbraio 2022. L’avviso coi requisiti e le modalità per partecipare, nonché la piattaforma telematica per compilare e consultare le domande, sono consultabili e accessibili attraverso la pagina web https://www.Comune.Cagliari.it/portale/page/it/Bando di concorso per titoli ed esami per 58 posti a tempo determinato?contentId=DOC81262 del portale istituzionale del ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per il reclutamento a tempo determinato e pieno, di n. 58 unità di personale non dirigenziale da impiegare in attività connesse all’attuazione del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (Pon Metro) 2014 -2020 a valere sulle risorse REACT – EU, ildiha pubblicato un nuovodiper titoli ed esami. Domande entro le ore 23,59 di mercoledì 9 febbraio 2022. L’avviso coi requisiti e le modalità per partecipare, nonché la piattaforma telematica per compilare e consultare le domande, sono consultabili e accessibili attraverso la pagina web https://www..it/portale/page/it/diper titoli ed esami per 58a tempo determinato?contentId=DOC81262 del portale istituzionale del ...

