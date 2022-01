Blitz contro la pirateria tv in tutta Italia, 20 indagati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Blitz della Guardia di finanza di Milano contro la pirateria audiovisiva tramite Iptv (Internet Protocol Television): nell'ambito di un'operazione denominata “The Net”, coordinata dalla Procura di Milano su tutto il territorio nazionale, sono stati individuati e inibiti diversi nuovi accessi a piattaforme digitali che consentivano la fruizione illegale di contenuti televisivi, utilizzate da oltre 500 mila utenti. Le perquisizioni, condotte con il supporto di diversi Reparti della Guardia di finanza dislocati in tutta Italia, hanno portato allo smantellamento di una complessa infrastruttura tecnologica, operante a livello nazionale, responsabile della diffusione illegale via internet dei segnali criptati delle PayTV, cosiddetti “sorgente”. Nel corso dell'operazione sono state ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) –della Guardia di finanza di Milanolaaudiovisiva tramite Iptv (Internet Protocol Television): nell'ambito di un'operazione denominata “The Net”, coordinata dalla Procura di Milano su tutto il territorio nazionale, sono stati individuati e inibiti diversi nuovi accessi a piattaforme digitali che consentivano la fruizione illegale di contenuti televisivi, utilizzate da oltre 500 mila utenti. Le perquisizioni, condotte con il supporto di diversi Reparti della Guardia di finanza dislocati in, hanno portato allo smantellamento di una complessa infrastruttura tecnologica, operante a livello nazionale, responsabile della diffusione illegale via internet dei segnali criptati delle PayTV, cosiddetti “sorgente”. Nel corso dell'operazione sono state ...

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Blitz contro la pirateria tv in tutta Italia, 20 indagati -… - ItaliaNotizie24 : Blitz contro la pirateria tv in tutta Italia, 20 indagati - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Blitz contro la pirateria tv in tutta Italia, 20 indagati - - Yogaolic : RT @SkyTG24: #Milano, blitz della finanza contro pirateria su pay tv: 20 indagati - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Milano, blitz della finanza contro pirateria su pay tv: 20 indagati -