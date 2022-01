(Di martedì 25 gennaio 2022) Dusanverso la. Una notizia commentata anche da Ivanche sul Corriere dello Sport scrive: "Se fino a domenica l’operazione era considerata irrealizzabile proprio per via...

Advertising

zazoomblog : Zazzaroni: Vlahovic Chiesa Bernardeschi.. la Fiorentina è diventata la succursale della Juventus - #Zazzaroni:… - Pall_Gonfiato : #Zazzaroni ha commentato la notizia del possibile approdo di #Vlahovic alla #Juventus - infoitsport : Zazzaroni: 'La 'malinconia' dell'ultima partita ha convinto la Juventus su Vlahovic. La Fiorentina ha ricevuto un'o… - zazoomblog : Zazzaroni: «la Fiorentina sembra diventata la succursale della Juventus. Vlahovic affare complicato» - #Zazzaroni:… - napolista : Zazzaroni: «la Fiorentina sembra diventata la succursale della Juventus. Vlahovic affare complicato» Sul Corsport:… -

Ultime Notizie dalla rete : Zazzaroni Vlahovic

... Federico Chiesa Sul Corriere dello Sport il direttore Ivanfa il punto sulla trattativa, o presunta tale, tra la Juventus e la Fiorentina per. Scrive: Scrive il Corsport ...Nella Fiorentina c'è quello di. La situazione è paradossale: il club lo venderebbe subito, già a gennaio, ma lui preferisce aspettare la scadenza contrattuale e trattare liberamente per il ...Dusan Vlahovic sembra essere diretto verso la Juventus. '«Difficile, è molto difficile» continuano a ripetere a Torino. Zazzaroni prosegue: 'Lo scoglio più alto è rappresentato da Rocco Commisso, irri ...Un altro striscione, dai toni decisamente minacciosi è stato appeso alle cancellate: 'Le tue guardie non ti salveranno la vita, per te è finita'. Una tensione che aveva spinto il giocatore a circondar ...