Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 11:30 (Di martedì 25 gennaio 2022) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TERMINATO L’INCIDENTE TRAI DUE MEZZI PESANTI SU VIA CASILINA AL KM 112+700 IN LOCALITA’ ARCE. AL MOMEBNTO PERMANGONO LE CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEGNALIAMO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI VIA SOMALIA PER LAVORI SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ REGOLARE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE FIUMICINO CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE ANCHE SULLA NETTUENSE ALTEZZA FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI CODE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA E INFINE, SULLA CASSIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)DEL 25 GENNAIOORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATERMINATO L’INCIDENTE TRAI DUE MEZZI PESANTI SU VIA CASILINA AL KM 112+700 IN LOCALITA’ ARCE. AL MOMEBNTO PERMANGONO LE CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SEGNALIAMO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI LA CHIUSURA DELLA RAMPA DI VIA SOMALIA PER LAVORI SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ REGOLARE SI VIAGGIA INCOLONNATI SULLAFIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE FIUMICINO CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI TIVOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA CODE ANCHE SULLA NETTUENSE ALTEZZA FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI CODE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA E INFINE, SULLA CASSIA ...

Per i veicoli provenienti da Roma/A25, e diretti verso Teramo, l'uscita obbligatoria è allo svincolo di L'Aquila Ovest; per tutti i veicoli provenienti tanto da Roma/A25 quanto dalla viabilità ...

