Vaccini, Poste italiane consegna 17.700 dosi di Moderna a Nola (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella mattinata di giovedì 27 gennaio, saranno recapitate a Nola, presso il Presidio Ospedaliero in via Della Repubblica, 17.700 dosi del vaccino "Moderna". Alla consegna provvederanno i furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere.

