Ucraina | Italia per dialogo con Mosca ma pronta se crisi precipita

(Di martedì 25 gennaio 2022) Con la Russia di Vladimir Putin serve un approccio "prudente ed equilibrato", in una duplice direzione: da una parte confermare con chiarezza che iniziative capaci di destabilizzare la sovranità e l'integrità dell'sono da considerarsi "inaccettabili" e, per questo, avranno "gravi conseguenze"; dall'altra, escludere un'escalation militare, che "non è mai la soluzione" al problema. Mentre crescono le tensioni per una possibile invasione della Russia in, e sul fianco orientale dell'Europa soffiano venti di guerra, l'mantiene la sua posizione favorevole al negoziato.E così, secondo fonti contattate da askanews, anche le esercitazioni in corso in ambito Nato e quelle previste sotto comando francese (Clemenceau) non sono da collegarsi direttamente alla. "Erano previste da tempo" e, semmai, ...