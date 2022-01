Tassonomia Europea | lobby energetiche e spregio del principio di precauzione

(Di martedì 25 gennaio 2022) articolo originale pubblicato su comune-info.net Forse, prima di un commento sui dettagli tecnico-scientifici cui dovrebbe rispondere ladelle fonti“verdi”, sarebbe bene concordare sull’obiettivo cui dovrebbe essere destinata: salvarci da eventi climatici sempre più bruschi e disastrosi. Faremmo così un po’ di chiarezza sulle tante obiezioni di natura economica avanzate contro la “fretta” a mettere mano alle rinnovabili come unica fonte di approvvigionamento e sulle improvvise preoccupazioni che assalgono i detrattori del “Green Deal fit for 55 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

M5S_Europa : Il parere degli scienziati non lascia dubbi. #Gas e #nucleare non possono essere inseriti nella #tassonomia europea… - gilenosav : RT @michelefina: Le mie riflessioni nell’ambito del dibattito sulla #tassonomia verde nell’Unione europea ???? - AssociazioneTES : RT @michelefina: Le mie riflessioni nell’ambito del dibattito sulla #tassonomia verde nell’Unione europea ???? - pdabruzzo : RT @michelefina: Le mie riflessioni nell’ambito del dibattito sulla #tassonomia verde nell’Unione europea ???? - michelefina : Le mie riflessioni nell’ambito del dibattito sulla #tassonomia verde nell’Unione europea ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tassonomia Europea

Nel fine settimana era stata la Germania a chiedere di emendare la bozza dellaper ... ma minacciano di fare ricorso alla Corte di giustizia(il parere della Piattaforma potrebbe dar ...arrivata una doccia fredda sulla proposta della Commissionedi includere gas e nucleare tra gli investimenti 'verdi' e quindi meritevoli di ... nella nuova classificazione (la) delle ...La classificazione UE delle attività economiche che possono essere considerate sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale, in sostanza la cosiddetta tassonomia “verde”, dovrebbe rappres ...BRUXELLES - E' tutti contro tutti sulla tassonomia Ue per gli investimenti sostenibili, anche all'interno della stessa Commissione Ue. In un'intervista a un gruppo ristretto di media internazionali, t ...