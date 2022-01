Roma | al liceo Aristofane i banchi a rotelle accatastati nel retro ' Ogni banco è costato 219 euro'

(Di martedì 25 gennaio 2022) Un anno e mezzo fa erano uno strumento indispensabile per garantire il distanziamento a scuola , ora hanno fatto una fine ingloriosa. I, tanto richiesti dai presidi e acquistati per ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma liceo

Corriere Roma

Sotto un portico sul retro delclassico e linguistico in zona Tufello, infatti, ci sono almeno una trentina di banchi a rotelle , decisamente poco utilizzati. Non è chiaro quando sia ......possibile grazie alla preziosa sinergia tra la città di Piacenza e la Galleria Ricci Oddi con... Il catalogo dell'opera, al quale hanno lavorato autorevoli firme a fianco degli studenti del...Durerà quattro anni invece di cinque: ecco le materie, il confronto con il modello tradizionale, gli istituti che partecipano alla sperimentazione e come iscriversi ...Circa 150 liceali capeggiati dal collettivo studentesco non sono entrati in classe all’istituto di piazza del Collegio Romano. Il 5 febbraio programmata una manifestazione a cui parteciperanno i rappr ...