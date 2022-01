Quirinale, la nota della Lega: “Nessuna trattativa tra Salvini e Draghi per il governo” (Di martedì 25 gennaio 2022) Quirinale 2022, giorno due. Nuove schede bianche, altri nomi. Candidature nuove e vecchie ipotesi. Torna di moda – anche se l’idea non era mai tramontata – l’eventualità di un nuovo governo. Se, ovviamente, Draghi dovesse diventare il nuovo presidente della repubblica. E l’ipotesi non è scartare, anzi. Anche se, in una nota, la Lega smentisce l’incontro tra il leader del Carroccio Salvini e Draghi: “Non è in corso alcuna trattativa tra il senatore Matteo Salvini e il presidente del Consiglio Mario Draghi a proposito di un presunto rimpasto”. Continua la nota della Lega: “E’ infondato e irrispettoso per il senatore Salvini e per il ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022)2022, giorno due. Nuove schede bianche, altri nomi. Candidature nuove e vecchie ipotesi. Torna di moda – anche se l’idea non era mai tramontata – l’eventualità di un nuovo. Se, ovviamente,dovesse diventare il nuovo presidenterepubblica. E l’ipotesi non è scartare, anzi. Anche se, in una, lasmentisce l’incontro tra il leader del Carroccio: “Non è in corso alcunatra il senatore Matteoe il presidente del Consiglio Marioa proposito di un presunto rimpasto”. Continua la: “E’ infondato e irrispettoso per il senatoree per il ...

