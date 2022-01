Quirinal Tango, in diretta il talk sulla corsa presidenziale: oggi gli ospiti di Antonio Padellaro sono Luca Sommi e Maddalena Oliva (Di martedì 25 gennaio 2022) Prosegue alle 17 ‘Quirinal Tango’ il talk in diretta streaming a cura delle redazioni del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it insieme alla squadra di Loft Produzioni. Sul sito del quotidiano e sui vari canali social sarà trasmesso tutti i giorni fino all’elezione del presidente della Repubblica. Il talk vedrà la presenza stabile dell’ideatore della rubrica, Antonio Padellaro, la conduzione di Silvia D’Onghia e David Perluigi, un collegamento quotidiano da Montecitorio dove con i giornalisti delle redazioni del Fatto e de ilfattoquotidiano.it seguiremo in diretta lo sviluppo degli eventi e poi tanti ospiti. Inizia Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, martedì 18 e Marco Travaglio giovedì 20. Poi anche Andrea Scanzi con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Prosegue alle 17 ‘’ ilinstreaming a cura delle redazioni del Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it insieme alla squadra di Loft Produzioni. Sul sito del quotidiano e sui vari canali social sarà trasmesso tutti i giorni fino all’elezione del presidente della Repubblica. Ilvedrà la presenza stabile dell’ideatore della rubrica,, la conduzione di Silvia D’Onghia e David Perluigi, un collegamento quotidiano da Montecitorio dove con i giornalisti delle redazioni del Fatto e de ilfattoquotidiano.it seguiremo inlo sviluppo degli eventi e poi tanti. Inizia Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it, martedì 18 e Marco Travaglio giovedì 20. Poi anche Andrea Scanzi con ...

