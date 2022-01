Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini con la semifinale agli Australian Open? Superato il mezzo milione (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2022. Il tennista italiano si è reso protagonista di una rimonta spettacolare contro Gael Monfils ed è riuscito ad avere la meglio sul francese col punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo 3 ore e 49 minuti di autentica battaglia. Il romano può così proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne e tra tre giorni tornerà in campo per fronteggiare lo spagnolo Rafael Nadal in un palpitante testa a testa che varrà l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione. Matteo Berrettini ha giganteggiato nei primi due set, piazzando il break nel momento cruciale dei due parziali. Il 25enne era stato bravo nella seconda frazione a tenere il proprio turno di battuta in un game ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)si è qualificato alle semifinali degli2022. Il tennista italiano si è reso protagonista di una rimonta spettacolare contro Gael Monfils ed è riuscito ad avere la meglio sul francese col punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 dopo 3 ore e 49 minuti di autentica batta. Il romano può così proseguire la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne e tra tre giorni tornerà in campo per fronteggiare lo spagnolo Rafael Nadal in un palpitante testa a testa che varrà l’accesso all’atto conclusivo del primo Slam della stagione.ha giganteggiato nei primi due set, piazzando il break nel momento cruciale dei due parziali. Il 25enne era stato bravo nella seconda frazione a tenere il proprio turno di battuta in un game ...

Advertising

giusymum : RT @liliaragnar: L’#OMS rischia di fallire, l’allarme: quanti soldi servono per salvarla No, non è una fake news: l’Organizzazione Mondiale… - Aiyo07 : RT @liliaragnar: L’#OMS rischia di fallire, l’allarme: quanti soldi servono per salvarla No, non è una fake news: l’Organizzazione Mondiale… - polemizzandos : @giuliogregorio1 @Lorenzored17 Per motivi finanziari. Il Barça ha non so quanti milioni di euro di debiti, da dove… - luigihellevil : RT @liliaragnar: L’#OMS rischia di fallire, l’allarme: quanti soldi servono per salvarla No, non è una fake news: l’Organizzazione Mondiale… - Marco1999Busa : RT @liliaragnar: L’#OMS rischia di fallire, l’allarme: quanti soldi servono per salvarla No, non è una fake news: l’Organizzazione Mondiale… -