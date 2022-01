Pedofilia nella Diocesi di Monaco, Ratzinger “corregge” la sua versione (Di martedì 25 gennaio 2022) Città del Vaticano – Il Papa emerito Benedetto XVI ha corretto una dichiarazione sul rapporto relativo agli abusi sessuali avvenuti a Monaco (leggi qui) quando lui era arcivescovo. Contrariamente al precedente resoconto, in una dichiarazione alla Kna, Ratzinger dice ora di avere preso parte ad una riunione dell’Ordinariato il 15 gennaio 1980. L’errore “non è stato commesso in malafede”, ma è “il risultato di un errore nell’elaborazione editoriale della sua affermazione”. E “molto dispiaciuto” Ratzinger per questo e si scusa. Tuttavia, nell’incontro in questione, riferisce alla Kna il suo segretario Georg Ganswein, “non è stata presa alcuna decisione circa un incarico pastorale del sacerdote interessato”. Piuttosto, la richiesta è stata avanzata solo per “consentire una sistemazione per l’uomo durante il trattamento terapeutico a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 25 gennaio 2022) Città del Vaticano – Il Papa emerito Benedetto XVI ha corretto una dichiarazione sul rapporto relativo agli abusi sessuali avvenuti a(leggi qui) quando lui era arcivescovo. Contrariamente al precedente resoconto, in una dichiarazione alla Kna,dice ora di avere preso parte ad una riunione dell’Ordinariato il 15 gennaio 1980. L’errore “non è stato commesso in malafede”, ma è “il risultato di un errore nell’elaborazione editoriale della sua affermazione”. E “molto dispiaciuto”per questo e si scusa. Tuttavia, nell’incontro in questione, riferisce alla Kna il suo segretario Georg Ganswein, “non è stata presa alcuna decisione circa un incarico pastorale del sacerdote interessato”. Piuttosto, la richiesta è stata avanzata solo per “consentire una sistemazione per l’uomo durante il trattamento terapeutico a ...

