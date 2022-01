Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Ortiz: 'Ho quasi perso un dito durante lo Stadium Stampede Match!' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ortiz quasi

Corriere della Sera

... regina rock'n roll (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images) Letiziaè una vera regina di stile ... Per… stare al passo con il marito altodue metri, poi ha sempre optato anche per ..."Per trovare me stesso ho riabbracciato le mie origini: il disco sarà infattiinteramente in spagnolo . Siete curiosi?". Così Einar () ieri su Instagram, anticipando - dopo gli spoiler sonori dei giorni scorsi - la tracklist dell'album che uscirà domani, venerdì 14, ...In prima fila alla sfilata di Dior, la moglie di Pierre Casiraghi ha catalizzato l’attenzione di curiosi e fotografi. Il suo stile raffinato e da vera principessa le ha fatto guadagnare elogi dalle ri ...Letizia di Spagna e il marito, re Felipe, come sempre hanno preso parte alla parate militare Pascua Militar lo scorso 6 gennaio a Madrid. Si tratta di un evento che viene celebrato ogni anno dal 1972.