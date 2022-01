"Operata, avevo una malformazione". Uomini e Donne, il dramma privato di Samantha Curcio e le ore di tensione (Di martedì 25 gennaio 2022) “avevo una malformazione al seno": parla Samantha Curcio, ex volto di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La Curcio si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alcuni giorni fa. I suoi fan sono andati subito in allarme: cosa è accaduto? Come mai si è stata Operata? Lei stessa, su Instagram, ha pubblicato una foto dal letto di ospedale spiegando che si sarebbe trattato di un intervento molto delicato. L'ex tronista ha detto che nei prossimi giorni sarà in diretta su Instagram con il medico che l'ha Operata per parlare dell'intervento. Si tratterebbe, da quello che s'apprende, di un problema che aveva da tempo. “Mi sto riprendendo, piano piano, grazie”, spiega sempre sui social la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “unaal seno": parla, ex volto di, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Lasi è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alcuni giorni fa. I suoi fan sono andati subito in allarme: cosa è accaduto? Come mai si è stata? Lei stessa, su Instagram, ha pubblicato una foto dal letto di ospedale spiegando che si sarebbe trattato di un intervento molto delicato. L'ex tronista ha detto che nei prossimi giorni sarà in diretta su Instagram con il medico che l'haper parlare dell'intervento. Si tratterebbe, da quello che s'apprende, di un problema che aveva da tempo. “Mi sto riprendendo, piano piano, grazie”, spiega sempre sui social la ...

Advertising

infoitcultura : UeD, Samantha Curcio operata al seno: “Avevo una malformazione”, parla lei - zazoomblog : UeD Samantha Curcio operata al seno: “Avevo una malformazione” parla lei - #Samantha #Curcio #operata #seno:… - micricosmo : Rea: “mi sono iscritta ad Amici in un momento in cui non avevo neanche voce perché ero appena stata operata alle to… - ParliamoDiNews : UeD, Samantha operata al seno: `Avevo una malformazione`, parla lei #samantha #operata #seno #avevo #malformazione… - Songi76 : @Barbara18376087 @valy_s Di sicuro sono non urgenti perché io mi sono rotta la caviglia 8gg fa e sono stata operata… -