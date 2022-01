Nadal | ' La mia vittoria? Un piccolo miracolo'

(Di martedì 25 gennaio 2022) Rafaeltorna a disputare una semifinale agli Australian Open. L'ex numero 1 del mondo ha battuto Denis Shapovalov in cinque set e si prepara a dare l'assalto al secondo titolo down under. Nel ...

Advertising

adorablespos : Quindi Berrettini - Nadal mamma mia?? (Nadal ti stimo tantissimo ma a sto giro ovviamente FORZA MATTEO????) - SereNere_46 : Nadal contro Berrettini sarà la partita più difficile della mia vita da fan del tennis e l’affronterò in modo neutr… - Sebastiano73 : @_ilovedelpo Mamma mia ... e il vantaggio contro #Nadal dei minuti di gioco è andato a farsi benedire ... ma va ben… - arcowen : la mia acuta previsione per la semifinale Berrettini - Nadal è che ci perderò la salute #AusOpen - PaganoMattia : @Gazzetta_it Nadal 21 slam? Magari accadrà domenica, ma ad oggi sono 20...le basi mamma mia -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal mia

Che ora, come agli Us Open, dopo Monfils ritrova in semifinale: "Ho giocato contro Rafa solo quella volta, è stata molto dura, anche perché era laprima semifinale Slam. Eppure, ebbi un set ...RAFAEL"Ero distrutto fisicamente " ha dichiaratoin conferenza stampa " e aver ... Sono stato nell'altra posizione un sacco di volte nellacarriera, giocando partite molto lunghe e poi ...Che ora, come agli Us Open, dopo Monfils ritrova in semifinale Nadal: "Ho giocato contro Rafa solo quella volta, è stata molto dura, anche perché era la mia prima semifinale Slam. Eppure, ebbi un set ...Dove vedere in diretta TV e streaming Berrettini-Nadal, semifinale degli Australian Open 2022 in programma venerdì 28 gennaio ...