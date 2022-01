Montella, Balotelli: “Felice per la convocazione di Mario, ma il suo obiettivo è questo!” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Farò di tutto per aiutare Mario a tornare in Nazionale, lui ci tiene da matti”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Vincenzo Montella l’8 ottobre dello scorso anno, poche settimane dopo il suo arrivo all’Adana Demirspor. A distanza di tre mesi da quell’intervista, il lavoro svolto dal tecnico napoletano ha completamente rivitalizzato Mario Balotelli, convocato dal ct della Nazionale Roberto Mancini per lo stage in programma a Coverciano dal 26 al 28 di Gennaio. Mario Balotelli “Il merito è soprattutto suo – dice Montella dalle colonne de La Gazzetta dello Sport – ma questa è solo la prima tappa, il suo vero obiettivo è andare ai Mondiali. Con Mario abbiamo fatto un bel lavoro a livello fisico, a fine dicembre ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Farò di tutto per aiutarea tornare in Nazionale, lui ci tiene da matti”. Queste le dichiarazioni rilasciate da Vincenzol’8 ottobre dello scorso anno, poche settimane dopo il suo arrivo all’Adana Demirspor. A distanza di tre mesi da quell’intervista, il lavoro svolto dal tecnico napoletano ha completamente rivitalizzato, convocato dal ct della Nazionale Roberto Mancini per lo stage in programma a Coverciano dal 26 al 28 di Gennaio.“Il merito è soprattutto suo – dicedalle colonne de La Gazzetta dello Sport – ma questa è solo la prima tappa, il suo veroè andare ai Mondiali. Conabbiamo fatto un bel lavoro a livello fisico, a fine dicembre ...

