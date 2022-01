Mertens e Osimhen i ‘problemi’ di Spalletti (Di martedì 25 gennaio 2022) Dries Mertens e Victor Osimhen sono entrambi a disposizione di Luciano Spalletti, il tecnico dovrà scegliere se farli giocare insieme. Ad inizio stagione il piano era abbastanza chiaro: giocano Osimhen e Mertens, con il belga spostato leggermente più dietro, ma sempre in posizione centrale. Dopo mesi il discorso è completamente cambiato, anche perché togliere Zielinski dal campo, che offre maggiore copertura in fase di non possesso, appare un delitto. Ma se fossero questi i problemi, allora Spalletti avrebbe solo da essere contento: perché fino ad un mese fa aveva nove calciatori non utilizzabili ed in alcune partite era diventato complicato anche fare dei cambi. Mertens-Osimhen: come possono giocare La sosta della Serie A permette a ... Leggi su napolipiu (Di martedì 25 gennaio 2022) Driese Victorsono entrambi a disposizione di Luciano, il tecnico dovrà scegliere se farli giocare insieme. Ad inizio stagione il piano era abbastanza chiaro: giocano, con il belga spostato leggermente più dietro, ma sempre in posizione centrale. Dopo mesi il discorso è completamente cambiato, anche perché togliere Zielinski dal campo, che offre maggiore copertura in fase di non possesso, appare un delitto. Ma se fossero questi i problemi, alloraavrebbe solo da essere contento: perché fino ad un mese fa aveva nove calciatori non utilizzabili ed in alcune partite era diventato complicato anche fare dei cambi.: come possono giocare La sosta della Serie A permette a ...

