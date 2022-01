LIVE Berrettini-Monfils 6-4 6-4 3-6 3-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: il francese prende il comando del quarto set (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Monfils. Il francese non concede nulla neanche in questo turno di servizio. 40-15 Esce il rovescio ad occhi chiusi di Monfils. 40-0 Scappa anche la risposta di rovescio a Berrettini. 30-0 Servizio e volée alta comoda per Monfils. 15-0 Grandissima prima esterna di Monfils. 4-3 Monfils. Una boccata d’ossigeno per Berrettini questo game: l’azzurro prova a rimanere agganciato a questo set. 40-15 Secondo doppio fallo della partita per Berrettini. 40-0 Ottima prima esterna e tre palle per il 3-4 per Berrettini. 30-0 Scappa la risposta di Monfils con il rovescio. 15-0 Servizio e dritto anticipato in lungolinea: bravo a piegarsi ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3. Ilnon concede nulla neanche in questo turno di servizio. 40-15 Esce il rovescio ad occhi chiusi di. 40-0 Scappa anche la risposta di rovescio a. 30-0 Servizio e volée alta comoda per. 15-0 Grandissima prima esterna di. 4-3. Una boccata d’ossigeno perquesto game: l’azzurro prova a rimanere agganciato a questo set. 40-15 Secondo doppio fallo della partita per. 40-0 Ottima prima esterna e tre palle per il 3-4 per. 30-0 Scappa la risposta dicon il rovescio. 15-0 Servizio e dritto anticipato in lungolinea: bravo a piegarsi ...

