Letizia Moratti, Marcello Pera, Carlo Nordio: chi sono i tre candidati al Quirinale scelti dal centrodestra (Di martedì 25 gennaio 2022) Il centrodestra ha scelto la sua rosa di candidati per la presidenza della Repubblica . Si tratta di Letizia Moratti , Marcello Pera , e Carlo Nordio , che hanno messo d'accordo Lega, Forza Italia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 25 gennaio 2022) Ilha scelto la sua rosa diper la presidenza della Repubblica . Si tratta di, e, che hanno messo d'accordo Lega, Forza Italia e ...

Advertising

SimoneAlliva : '#Salvini: Delle tre persone di cui parliamo oggi, Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti non penso che ness… - StefanoFeltri : ??????Perché Letizia Moratti non può andare al Quirinale: noi ci eravamo già messi avanti con @GioFaggionato Questo… - pietroraffa : Meloni:'Anche Letizia Moratti è stata ministro, come Einaudi, Segni, Saragat, Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: I candidati del Centrodestra sono Letizia Moratti, Carlo Nordio e Marcello Pera. Tutti gli aggiornamenti nello speciale sul si… - fez983 : RT @LaNotiziaTweet: Letizia #Moratti Presidente della Repubblica? Patrimonio, figli e condanne della candidata al #Quirinale -