Lazio, Mizuno batte Castore, Kappa e Puma. In pole come sponsor tecnico (Di martedì 25 gennaio 2022) Sarà molto probabilmente giapponese il prossimo sponsor tecnico della Lazio. Infatti, secondo quanto riportato da Il Tempo, la società biancoceleste e il brand Mizuno avrebbero già trovato l'accordo per i prossimi anni. Il rapporto inizierà da luglio del 2022, quando sarà scaduto il contratto con l'attuale sponsor Macron, siglato nel 2017 e dal valore complessivo L'articolo

