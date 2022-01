Gigi Bici | l ' intercettazione choc della Pasetti Ho fatto uccidere un uomo Andrò all' inferno

Advertising

Affaritaliani : Omicidio Gigi Bici: telefonate compromettenti dell'arrestata - Giorno_Pavia : Omicidio Gigi Bici, Barbara Pasetti voleva far eliminare l’ex - MediasetTgcom24 : Caso 'Gigi Bici', parla la figlia: 'Mi hanno tolto tutto' #gigibici #pomeriggio5 - statodelsud : Omicidio “Gigi Bici”, la donna arrestata chiede la scarcerazione - Pino__Merola : Omicidio “Gigi Bici”, la donna arrestata chiede la scarcerazione -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Bici

Si aggrava la posizione della fisioterapista Barbara Pasetti, la 44enne arrestata per l'omicidio di "", il commerciante di biciclette, molto noto a Pavia, ucciso con un colpo di pistola alla testa. Il corpo dell'uomo, scomparso da casa a inizio di novembre, era stato trovato il 20 dicembre ...Spunta un nuovo indagato sull'omicidio di Luigi Criscuolo: c'era un altra persona nel veicolo della vittima, conosciuto da tutti come ''. Spunta un nuovo volto sull' omicidio di Luigi Criscuolo , il 60enne conosciuto da tutti con il soprannome '' per via della sua passione per le due ruote, nonché della sua attività ...Davanti al giudice per le indagini preliminari, Barbara Pasetti ha negato ogni coinvolgimento nell’omicidio di Gigi Bici ...Cura Barbara Pasetti non ha agito da sola. Ne sono convinti gli investigatori della squadra mobile e nel capo di imputazione per l’omicidio di Luigi Criscuolo si parla chiaramente di «concorso con alt ...