Estrazione SuperEnalotto 25 Gennaio 2022

Leggi su gigilotto

(Di martedì 25 gennaio 2022) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna. concorso numero 11 4 13 16 21 23 50 Jolly 63 SuperStar 79 La prossimaLotto sarà effettuata il 25alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di in aggiornamento € QuoteCATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 14 14.468,05 € Punti 4 1.162 182,47 € Punti 3 37.472 16,72 € Punti 2 460.358 5,00 € Quote Superstar CATEGORIA N. VINCITE EURO 5 Stella nessuna – 4 Stella 5 18.247,00 € 3 Stella 150 1.672,00 € 2 Stella 2.151 100,00 € 1 Stella 12.315 10,00 € 0 Stella 24.516 5,00 € Guarda il video dell’...