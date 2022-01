Empoli | addio a Ricci | ora tutto su Verre

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’con la cessione di, punteràsudella Sampdoria: nei prossimi giorno l’affondo L’sta definendo la cessione dial Torino. Affare ormai in dirittura d’arrivo con i granata. Toscani che ora possono andare su Valerio, prevista nei prossimi giorni un’offerta alla Sampdoria come riferito da Federico Marchetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Otravez9d : @Ma_Do_Sd @carmi_ne @gippu1 Che in realtà Krunic è il ruolo che preferisce( ad Empoli giocava li). Sarei curioso di… - Nazione_Empoli : Addio a Romano Bagni, storico fioraio del Giro - Fiorentinanews : #Fiorentina e #Benassi è addio. Entro il fine settimana si chiude con l'#Empoli - sportli26181512 : Empoli, occhi su Murru e Benassi: Si muove il mercato dell'Empoli: Nicola Murru è il nome individuato dai toscani i… - CronacheTweet : Quella che doveva essere la sua partita d’addio, si è trasformata nella sua grande serata. Stefano Sensi sconfigge… -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli addio

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'con la cessione di Ricci, punterà tutto su Verre della Sampdoria: nei prossimi giorno l'affondo L'sta definendo la cessione di Ricci al Torino. Affare ormai in dirittura d'arrivo con i granata. Toscani che ora possono andare su Valerio Verre, prevista nei prossimi giorni un'offerta alla ...La porti un bacione a Firenze, come no: ma questi sono baci d', congedi frettolosi e avvelenati, perché il campione - oggi forse Vlahovic , ieri tanti prima ...00 Venezia -1 - 1 18:00 Roma -...I toscani andranno all'assalto dopo la partenza di Ricci Con il possibile addio di Samuele Ricci in direzione Torino, l'Empoli è già a lavoro per scegliere il sostituto del centrocampista classe 2001.Andrea Belotti tra Torino, Milano e Toronto. Il capitando del Toro ha tenuto con il fiato sospeso i cuori granata e, adesso, anche se non vi è nulla di ufficiale, l’addio è sempre più vicino. Gli svil ...