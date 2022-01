Elezione Quirinale, Salvini: "Casellati fuori da terna centrodestra per preservare cariche" (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gennaio 2022 "Nella nostra terna di nomi non c'è la presidente del Senato Casellati perché riteniamo che le cariche istituzionali che il Parlamento ha scelto debbano essere tenute fuori" così ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gennaio 2022 "Nella nostradi nomi non c'è la presidente del Senatoperché riteniamo che leistituzionali che il Parlamento ha scelto debbano essere tenute" così ...

TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - MichiVulpi : RT @manginobrioches: Ogni sette anni,l'elezione al #Quirinale è una lente d'ingrandimento impietosa sulla pochezza del nostro personale pol… - LCasomai : RT @manginobrioches: Ogni sette anni,l'elezione al #Quirinale è una lente d'ingrandimento impietosa sulla pochezza del nostro personale pol… -