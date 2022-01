Bus a due piani si schianta contro un negozio: 19 feriti, alcuni sono bambini (Di martedì 25 gennaio 2022) sono almeno 19 le persone rimaste ferite dopo che un bus a due piani si è schiantato contro un negozio a nord est di Londra, in Inghilterra. Cinque feriti sono stati trasportati in ospedale, tra loro ci sarebbero anche tre bambini. Secondo... Leggi su europa.today (Di martedì 25 gennaio 2022)almeno 19 le persone rimaste ferite dopo che un bus a duesi ètouna nord est di Londra, in Inghilterra. Cinquestati trasportati in ospedale, tra loro ci sarebbero anche tre. Secondo...

Advertising

zazoomblog : Londra bus a due piani contro un negozio: feriti anche bambini - #Londra #piani #contro #negozio: - leggoit : #Londra, bus a due piani contro un negozio: feriti anche bambini FOTO - fisco24_info : Bus contro negozio a Londra, 19 feriti tra cui bambini: (Adnkronos) - Cinque persone sono state trasferite in osped… - Ticinonline : Un bus londinese si è oggi schiantato in modo violento contro un edificio, numerosi i feriti. #bus #londra… - zaynelisea : raga vi prego non so che cazzo fare, vado o non vado da lundini (dove ho comprato i biglietti più di due mesi fa) a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus due Gaffe Biden, insulti a giornalista Doocy pensando microfono chiuso Read More World Londra: Bus contro negozio, 19 feriti anche dei bimbi 25 Gennaio 2022 Cinque persone sono state trasferite in ospedale, tra cui tre bambini, dopo che un bus a due piani si è... Read ...

Londra: Bus contro negozio, 19 feriti anche dei bimbi Cinque persone sono state trasferite in ospedale, tra cui tre bambini, dopo che un bus a due piani si è schiantato contro un negozio a nord est di Londra. Lo riporta la Bbc citando la polizia metropolitana, secondo la quale l'incidente è avvenuto questa mattina a Selwyn Avenue, ...

Londra, bus a due piani contro un negozio: feriti anche bambini FOTO leggo.it Londra, bus a due piani contro un negozio: feriti anche bambini FOTO Diciannove persone sono rimaste ferite a Londra, nel quartiere di Chingford, dove un autobus a due piani è finito contro un edificio con un negozio e appartamenti nella zona est ...

Londra, autobus a due piani contro un negozio: 19 feriti tra cui 3 bimbi che andavano a scuola Paura a Londra dove un bus a due piani è finito contrbo un negozio nella zona est della capitale. Il bilancio è di 19 feriti tra cui 3 bimbi ...

Read More World Londra:contro negozio, 19 feriti anche dei bimbi 25 Gennaio 2022 Cinque persone sono state trasferite in ospedale, tra cui tre bambini, dopo che unpiani si è... Read ...Cinque persone sono state trasferite in ospedale, tra cui tre bambini, dopo che unpiani si è schiantato contro un negozio a nord est di Londra. Lo riporta la Bbc citando la polizia metropolitana, secondo la quale l'incidente è avvenuto questa mattina a Selwyn Avenue, ...Diciannove persone sono rimaste ferite a Londra, nel quartiere di Chingford, dove un autobus a due piani è finito contro un edificio con un negozio e appartamenti nella zona est ...Paura a Londra dove un bus a due piani è finito contrbo un negozio nella zona est della capitale. Il bilancio è di 19 feriti tra cui 3 bimbi ...