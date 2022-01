Bolelli Fognini-Ram Salisbury in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2022

(Di martedì 25 gennaio 2022) Simonee Fabiosfideranno Rajeev Ram e Joeper un posto in semifinale agli. Gli azzurri, tornati in coppia quest’anno dopo una pausa post-successo, proveranno a giocare le proprie armi contro il duo formato dallo statunitense e dal britannico, entrambi specialisti nella disciplina del doppio. Dopo aver eliminato in serie Matos/Meligeni Alves, Dodig/Melo e Murray/Soares, gli italiani stanno gradualmente riassaporando le straordinarie emozioni del 2015, anno durante il quale trionfarono proprio a Melbourne. Gli avversari sono tutto fuorché facili da affrontare, ma, anzi, particolarmente solidi e difficilmente scalfibili, soprattutto nel contesto di incontri importanti. L’esperienza e la qualità tecnica che contraddistinguono ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? Italiani ai quarti di finale degli Australian Open: ???? Berrettini (singolare) ???? Sinner (singolare) ???? Fognini/B… - angelomangiante : Un'altra impresa! Prima volta di #Sinner nei quarti a Melbourne dando tre set a zero a De Minaur. Prima volta nel… - WeAreTennisITA : Fognini e Bolelli nei quarti del doppio ?????? Gran colpo del duo azzurro, che batte al terzo set la coppia formata d… - Ching_Chilla : RT @Eurosport_IT: ?? Italiani ai quarti di finale degli Australian Open: ???? Berrettini (singolare) ???? Sinner (singolare) ???? Fognini/Bolelli… - arual812 : RT @Eurosport_IT: ?? Italiani ai quarti di finale degli Australian Open: ???? Berrettini (singolare) ???? Sinner (singolare) ???? Fognini/Bolelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolelli Fognini

Domani tornano in campo Berrettini, opposto al francese Gael Monfils, e il doppio, a caccia della semifinale contro Ram - Salisbury. . Source link redazione Redazione TeleNicosia.it ...Ci sono tanti italiani che stanno facendo bene, comein doppio. Sono tutti dei bravissimi ragazzi' .Simone Bolelli e Fabio Fognini sfideranno Rajeev Ram e Joe Salisbury per un posto in semifinale agli Australian Open 2022. Come e quando seguire il match in diretta tv e streaming ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner approda nei quarti di finale degli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) entrato nel ...