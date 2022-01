Benevento | serve una ripartenza sprint per puntare in alto

Benevento, serve una (ri)partenza sprint per puntare in alto (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Niente drammi all’ombra Dormiente. L’unico punto conquistato nelle ultime due giornate di campionato ha solo rallentato la marcia del Benevento. I giallorossi restano in corsa per l’obiettivo, tornare in serie A magari senza passare attraverso la lotteria dei play off. I risultati delle altre, Lecce a parte che vincendo domani il recupero con il Vicenza balzerebbe da solo in vetta, hanno in parte rimarginato le ferite di una Strega che naviga in quarta posizione, a braccetto con Cremonese e Monza e distante quattro punti dal Pisa, primo, e tre dal Brescia, secondo. Un Benevento chiamato dunque a ripartire, anche e soprattutto perché le prossime due gare non saranno affatto banali. Parma in casa e Lecce in trasferta potrebbero voler dire molto sulla reale consistenza della formazione di Fabio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Niente drammi all’ombra Dormiente. L’unico punto conquistato nelle ultime due giornate di campionato ha solo rallentato la marcia del. I giallorossi restano in corsa per l’obiettivo, tornare in serie A magari senza passare attraverso la lotteria dei play off. I risultati delle altre, Lecce a parte che vincendo domani il recupero con il Vicenza balzerebbe da solo in vetta, hanno in parte rimarginato le ferite di una Strega che naviga in quarta posizione, a braccetto con Cremonese e Monza e distante quattro punti dal Pisa, primo, e tre dal Brescia, secondo. Unchiamato dunque a ripartire, anche e soprattutto perché le prossime due gare non saranno affatto banali. Parma in casa e Lecce in trasferta potrebbero voler dire molto sulla reale consistenza della formazione di Fabio ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, serve una (ri)partenza sprint per puntare in alto ** - psb_original : Benevento, Paleari: 'Siamo tutti dispiaciuti, io in primis. Per puntare al vertice serve evitare cali di tensione'… - RadioGoldAl : Contro il Benevento serve la gara perfetta anche se l'Alessandria è da un mese che non gioca - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Caserta: 'Farias? Dopo la sosta. Serve più cattiveria' - anteprima24 : ** L'Università cerca 'casa': serve immobile in centro per le residenze studentesche ** -