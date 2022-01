Anziano morto in ospedale, 11 medici indagati a Ravenna (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Gip del tribunale di Ravenna Janos Barlotti ha disposto una perizia medico legale per far luce sulle cause della morte di un Anziano, deceduto il 20 dicembre 2019 a Lugo, dove era ricoverato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Gip del tribunale diJanos Barlotti ha disposto una perizia medico legale per far luce sulle cause della morte di un, deceduto il 20 dicembre 2019 a Lugo, dove era ricoverato da ...

Advertising

ninda1952 : RT @RaiNews: Le fiamme, scoppiate attorno alle 4.30 del mattino, non hanno lasciato scampo all'anziano, in quanto disabile e costretto a le… - Ansa_ER : Anziano morto in ospedale, 11 medici indagati a Ravenna. Il Gip dispone una perizia medico legale. Ipotesi di omiss… - news_bologna : Anziano morto in ospedale, 11 medici indagati a Ravenna - Roberta7416 : @horus_eye69 Avevo fatto questo Twit quando ci fu un orribile fatto di cronaca: Un anziano italiano morto di fame i… - Guardamiiii : @AdolfoTasinato @GiorgiaMeloni Morto a 38 anni per colpa di chi ha sponsorizzato farmaci pericolosi e non efficaci… -