Amici 21 | Calma bisbiglia qualcosa ad Alex | ecco cosa ha detto

(Di martedì 25 gennaio 2022) DUE CANTANTI RIVALI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI: CONTINUANO LE TENSIONI TRADurante il daytime di21, la produzione manda in onda un frame della puntata in studio in cuiaddopo aver vinto la sfida che li vedeva protagonisti. Un momento pieno di rivalità tra i due.cos’è successo. LEGGI ANCHE21, Raimondo Todaro e la battuta sessista ad Alessandra Celentano Il professore Rudy Zerbi ha fatto entrare un altro allievo nella scuola didi Maria De Filippi. Il nome della new entry è; il ragazzo oltre a saper cantare e a rappare, sa suonare la chitarra. Il cantante di Lorella Cuccarini, ossia ...

Durante il daytime di Amici 21, la produzione manda in onda un frame della puntata in studio in cui Calma bisbiglia qualcosa ad Alex ...Amici 21, è scontro tra Alex e Luigi che sbotta: "Non mettermi parole in bocca che non ho detto" Nervi tesi nella casetta di Amici 21 tra gli allievi di ...