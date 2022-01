Achille Lauro, a Sanremo via dalla comfort zone: "Cerco di distruggere la mia carriera" (Di martedì 25 gennaio 2022) Quattro di fila prima di lui nessuno li aveva fatti. Quattro Festival consecutivi sono record assoluto. Dopo la “rivoluzione ultra punk di Rolls Royce e la dirompente, divisiva Me ne frego”, dopo... Leggi su feedpress.me (Di martedì 25 gennaio 2022) Quattro di fila prima di lui nessuno li aveva fatti. Quattro Festival consecutivi sono record assoluto. Dopo la “rivoluzione ultra punk di Rolls Royce e la dirompente, divisiva Me ne frego”, dopo...

Advertising

IlContiAndrea : #Sanremo2022, Achille Lauro erede di Amadeus a @FQMagazineit: “Io direttore artistico del Festival? Se me lo offris… - RollingStoneita : Achille Lauro a Sanremo 2022: «Porto al festival una messa in scena totale». La nostra intervista @AchilleIDOL - LoredanaBerte : Finalmente svelato, il mio duetto con Achille Lauro: il 4 Febbraio a Sanremo canteremo “Sei Bellissima”. Non vedo… - zazoomblog : Sanremo 2022 Achille Lauro Superstar: Porto qualcosa che nessuno ha mai fatto - #Sanremo #Achille #Lauro #Superstar… - princigallomich : Achille Lauro “Sanremo? Una tappa, non una competizione” -