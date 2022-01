Whisky | nuovo «bene rifugio» su cui investire

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Se doveste mai ricevere dall’Irlanda la telefonata di qualcuno che vi propone l’acquisto di una botte dicome forma di investimento per il futuro, non riattaccate subito. È possibile che non si tratti del solito seccatore, bensì di una reale (e fruttuosa) occasione. «Il mercato dei distillati rari, come quello dei grandi vini, è in netta ascesa anche in Italia» avverte Guido Groppi, capo dipartimento Vini e Distillati di Finarte. «Le bottiglie diventano a tutti gli effetti benipoiché il loro valore, listini alla mano, è stabile anche nei momenti di forte crisi economica». Dunque, non stupisce che proprio di recente un Laphroaig del 1967, imbottigliato da Silvano Samaroli, sia stato battuto all’asta per 24 mila euro (partiva da una base di ben 18 mila). «Comprendo che possano sembrare cifre astronomiche, ma non lo sono per ragioni ...