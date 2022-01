Vlahovic alla Juve: ci siamo, prezzo monstre (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusan Vlahovic alla Juventus, affare vicino alla conclusione. 60 milioni di euro alla Fiorentina, 7 al giocatore. Cifre pazzesche, soprattutto per il calciomercato di gennaio. Un affare veramente clamoroso che darà ai bianconeri quel bomber che gli è mancato fino ad ora. Nelle ultime ore anche il direttore sportivo della Fiorentina ha aperto alla cessione di Vlahovic ai bianconeri dicendo: “Non accetteremo contropartite o pagamenti dilazionati”. Insomma la Juve dovrà pagare e non potrà fare un’operazione come quelle di Locatelli, pagato in comode rate. Vlahovic alla Juventus: le cifre Gazzetta dello Sport scrive che l’affare è in via di conclusione. Ecco tutti i dettagli: “L’accordo con l’attaccante ... Leggi su napolipiu (Di martedì 25 gennaio 2022) Dusanntus, affare vicinoconclusione. 60 milioni di euroFiorentina, 7 al giocatore. Cifre pazzesche, soprattutto per il calciomercato di gennaio. Un affare veramente clamoroso che darà ai bianconeri quel bomber che gli è mancato fino ad ora. Nelle ultime ore anche il direttore sportivo della Fiorentina ha apertocessione diai bianconeri dicendo: “Non accetteremo contropartite o pagamenti dilazionati”. Insomma ladovrà pagare e non potrà fare un’operazione come quelle di Locatelli, pagato in comode rate.ntus: le cifre Gazzetta dello Sport scrive che l’affare è in via di conclusione. Ecco tutti i dettagli: “L’accordo con l’attaccante ...

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - capuanogio : #Bentancur verso l'Aston Villa per 20 milioni più bonus: la #Juventus accelera e prova a fare cassa per presentare… - forumJuventus : (La Nazione) 'Vlahovic choc: vuole solo la Juventus. Scacco alla Fiorentina, il serbo può partire subito' --->… - InterCM16 : #Vlahovic alla #Juve avvicina #Scamacca all’Inter a giugno. E occhio a #Dybala (pallino di #Marotta), che non so co… - gilnar76 : Vlahovic Juve, cifre e dettagli dell’offerta alla Fiorentina! Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -